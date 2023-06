Der Bahnhof von Pettenbach wird für elf Millionen Euro erneuert

Noch vor einigen Jahren stand der Fortbestand der Almtalbahn zwischen Wels und Grünau infrage. Jetzt wird die Strecke Schritt für Schritt saniert und damit zukunftsfit gemacht. Die Arbeiten konzentrieren sich in diesem Sommer in Pettenbach. Dort werden der Bahnhof rundum erneuert und fünf Kilometer Gleise sowie drei Weichen ausgetauscht. Insgesamt elf Millionen Euro nehmen die ÖBB und die Landesregierung in die Hand. Im Zentrum der Bautätigkeiten steht die Herstellung der Barrierefreiheit am