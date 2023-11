Der Ausbau der Kinderbetreuung hat für Schobesberger "oberste Priorität"

Nach zwei Jahren im Amt zog Vöcklabrucks Bürgermeister Peter Schobesberger (SPÖ) gestern in einer Pressekonferenz eine erste Zwischenbilanz. "Ich war nach dem Amtsantritt überwältigt von der Vielfalt der Aufgaben", sagt er. "Vom Pflegeschlüssel im Seniorenheim bis zum Schlagloch in einer Nebenstraße ist man plötzlich für alles zuständig. Und man ist den Menschen näher als in jedem anderen Beruf. Das macht mir Freude – auch wenn man manchmal auf Schicksale trifft, die einen nachdenklich machen."

Kinderbetreuung hat Priorität

Schobesberger hat für die 253 Mitarbeiter des Rathauses nur lobende Worte übrig. Aber auch den politischen Mitbewerbern zollt er Respekt: "Es gibt in Vöcklabruck ein gutes Gesprächsklima, auch wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind", sagt er. "Aber bei den wichtigen Themen ziehen wir im Sinne unserer Stadt an einem Strang."

Zu seinem obersten Ziel erklärt Schobesberger den "lückenlosen Ausbau" der Kinderbetreuungsangebote. "Egal ob es um die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern geht oder um eine gelungene Integration von Menschen mit ausländischen Wurzeln: Der Vollausbau der Kinderbetreuung ist der Schlüssel dazu", erklärt er. In den vergangenen beiden Jahren seien 46 neue Kindergartenplätze am Pfarrhofgries geschaffen worden, zudem habe der neue Kindergarten auch nachmittags geöffnet.

Für die kommenden beiden Jahre kündigt Schobesberger die Einrichtung neuer Krabbelstubenplätze bei den Franziskanerinnen an. Weiters bot die Stadt heuer erstmals die Betreuung von Schulkindern während der Herbstferien an.

Der Bürgermeister sieht für die kommenden Jahre noch sechs Millionen Euro Investitionsbedarf für den Ausbau der Kinderbetreuung. "Zwei Millionen haben wir für diesen Bereich schon an Rücklagen angelegt", sagt Schobesberger. "Ich bin optimistisch, dass wir auch den Rest noch stemmen werden."

Auch die ÖVP bekennt sich zum Ausbau der Kinderbetreuung. "Wir sehen hier dringenden Handlungsbedarf", sagt Generationen-Stadtrat Thomas Pamminger (ÖVP) . "Wir unterstützen deshalb die Pläne des Stiftes St. Florian, einen neuen Kindergarten im Pfarrhof zu errichten."

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner

