Der offizielle Start zum Raderlebnistag erfolgt, so wie im vergangenen Jahr, um 9.30 Uhr beim OÖNachrichten-Bogen an der Agerbrücke in Schörfling. Foto: gary

Einmal im Jahr werden die Straßen rund um den Attersee für den privaten Kfz-Verkehr gesperrt und gehören ausschließlich Radfahrern, Inlineskatern, Tretrollerfahrern oder Rollen-Langläufern. Am Sonntag ist es wieder so weit: Zum 26. Mal findet der autofreie Raderlebnistag statt. Von Anfang an dabei und auch heuer wieder als Medienpartner an Bord sind die OÖNachrichten.

Offizieller Start ist um 9.30 Uhr bei der Agerbrücke in Schörfling. Für Autos gesperrt ist die 48 Kilometer lange Seeschleife von 9 bis 16.30 Uhr. Die Fahrtrichtung ist nicht offiziell vorgeschrieben, es wird jedoch empfohlen, den See gegen den Uhrzeigersinn zu befahren, also von Schörfling bzw. Seewalchen aus zuerst in Richtung Attersee/Nußdorf/Unterach aufzubrechen.

Die Veranstaltung ist heuer erstmalig ein „Green Event“. Organisationschefin Christiane Poschacher vom Tourismusverband Attersee-Attergau erläutert: „Dabei geht es um Nachhaltigkeit und regionale Produkte bei den Genussstationen entlang der Strecke mit vegetarischen und veganen Speisen sowie Bio-Getränken. Es geht auch um Müllvermeidung und Mehrweggeschirr. Wir bekommen am Sonntag für die Orte Schörfling, Seewalchen, Attersee und Unterach das Green-Event-Zertifikat von Landesrat Stefan Kaineder überreicht.“ Des Weiteren gebe es in den Orten zahlreiche Aussteller. Poschacher: „Es sind heuer viel mehr Radsportveranstalter dabei als sonst.“

Ebenfalls neu: Bei einem Gewinnspiel auf oberoesterreich.radelt.at kann man tolle Preise, unter anderem ein KTM-Trekkingrad, gewinnen.

Wer mit Öffis kommt, erspart sich die lästige Parkplatzsuche. Die Sonderfahrpläne der Atterseeschifffahrt sowie eine Fahrt mit der Atterseebahn erleichtern nicht nur die Anreise, auch die Radstrecke ist dadurch variabel. So kann diese je nach Bedarf verkürzt und das Rad mit Bahn und/oder Schiff transportiert werden. Park- und Einstiegsmöglichkeiten gibt es in den Gemeinden rund um den Attersee. Weitere Infos unter attersee-attergau.at (gs)

