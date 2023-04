Der April brachte Rekordniederschläge im Salzkammergut

Der April war im Salzkammergut ausnahmsweise keine Wärmerekord-Monat. "Das abgelaufene Monat fiel mit einer mittleren Temperatur von 7,0 Grad und um 2,1 Grad kälter aus als das langjährige Mittel", sagt der Meteorologe Christian Brandstätter von der METEO-data GmbH in Seewalchen. Bis zum 19. April gab es an zwölf Tagen lediglich einstellige Höchstwerte. In den meisten Regionen wurde die 20-Grad-Marke gerade einmal geknackt, und zwar am 22. April, wo in Seewalchen 20,8 Grad als Höchstwert gemessen wurde. Ähnliche Werte gab es auch in Bad Ischl, Mondsee und St. Wolfgang. Maximal wurden an diesem Tag 22 Grad gemessen, ein Sommertag mit 25 Grad oder mehr konnte der April nicht aufweisen. Das Fehlen solcher Tage erklärt aus Sicht des Meteorologen die tiefen Durchschnittstemperaturen.

Zudem war dieser April ausgesprochen nass. Lediglich an sieben Tagen wurden keine Niederschläge verzeichnet. In Seewalchen wurde eine Rekord-Niederschlagsmenge von 156,4 Millimetern gemessen. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 1994 mit 141,8 Millimetern.

Die höchste Tagesmenge wurde in Seewalchen am 19. April mit 27,6 Millimetern aufgezeichnet. In St. Wolfgang waren es am 14. April 34 Millimeter, in Mondsee am 15. April 36 Millimeter. Spitzenreiter war Altmünster am 14. April mit 37 Millimeter. Mit durchschnittlich etwa 100 Sonnenstunden wurde das Monatssoll dagegen lediglich zur Hälfte erfüllt.

Wer nun hofft, dass der Sommer nach dem nasskalten April jetzt so richtig durchstartet, den muss Brandstätter enttäuschen. "Auch der Mai startet zunächst deutlich zu kühl", sagt er. "Zwar deuten die Wettermodelle aus heutiger Sicht eine Erwärmung an, nur werden Regenschauer und Gewitter nicht lange auf sich warten lassen."

