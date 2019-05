Der Altausseer See rückt näher an die Fahrgäste heran

ALTAUSSEE. Österreichs erstes Solarschiff wurde generalüberholt und mit neuen Panoramafenstern ausgestattet.

Doris Schreckeneder mit Kapitän Martin Trummer, Amtsleiter Bernhard Haim, Bgm. Gerald Loitzl, Kapitän Klaus Trummer, Werner Schreckeneder Bild: Mathias Lauringer

Nachdem im Vorjahr die "Altaussee" eine kleine Schwester, die Plätte "Loser", bekommen hat, präsentiert sich das Solarschiff heuer in neuem Glanz: Neben einer Generalüberholung, bei der unter anderem der Unterwasseranstrich und die Innenverkleidung erneuert wurden, dürfen sich die Gäste darüber freuen, dem See noch ein bisschen näher zu rücken, denn die Fenster wurden vergrößert, sodass beinahe der Eindruck entsteht, man befände sich gar nicht in einem Schiff, sondern direkt auf dem Wasser. Bei der Eröffnungsfahrt vergangenen Samstag konnten sich Gäste und Einheimische von diesem einmaligen Erlebnis überzeugen.

"Dieser Schritt ist ein weiteres Kapitel unseres Schifffahrtsmärchens", sagt Geschäftsführerin Doris Schreckeneder und verweist auf die nachhaltige Erfolgsgeschichte der Altaussee-Schifffahrt: "In einem gemeinsamen Vorzeigeprojekt zwischen Stern & Hafferl und der Gemeinde Altaussee haben wir Österreichs erstes Solarschiff 2011 vom deutschen Bostalsee hierher geholt. Zwei Schiffsanlegestellen, beim Madlmair und in der Seewiese, wurden eigens dafür errichtet." Begeistert ist Schreckeneder von den geringen Fahrstromkosten. Lediglich bei wenig Sonne muss zugeladen werden. Die Ausgaben dafür betragen nur 1500 Euro pro Jahr.

