Der 1. Tourismustag Hausruckwald zog viele Interessierte an

Rund 50 Besucher aus dem Tourismusbereich folgten der Einladung des neuen Tourismusdirektors Robert Herzog zum ersten „Tourismustag Hausruckwald“. Sie lernten dabei nicht nur Herzog selbst kennen. Bei der Veranstaltung wurden auch die Tourismusregion Hausruckwald selbst sowie geplante Maßnahmen für das Jahr 2023 vorgestellt. Projekt- und Kooperationspartner des Verbandes, wie zum Beispiel die digitale Kulturplattform HUBLZ, die OÖ. Gartenzeit Wolfsegg 2023 oder der LEADER Regionalentwicklungsverein Vöckla-Ager boten spannende Einblicke in ihre Arbeit.

Des Weiteren präsentierte die eCoach Supervisorin Oberösterreich, Stephanie Schwarzenlander, die Digitalstrategie des OÖ Tourismus sowie die Wichtigkeit der Nutzung von TOURDATA, der Datenbank des OÖ Tourismus. In zwei interaktiven Workshops konnten die Teilnehmer sich mit Social Media und Buchungs- und Bewertungsplattformen auseinandersetzen. Den Abschluss bildete eine Denkwerkstatt, bei der ein allgemeines Stimmungsbild zur Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Hausruckwald eingefangen wurde. Die Zeit zwischen den Workshops und Vorträgen wurde genutzt, um sich kennenzulernen und auszutauschen.

Aus Sicht des Tourismusverbandes war der 1. Tourismustag Hausruckwald ein voller Erfolg, wie Geschäftsführer Robert Herzog berichtet: „Ich freue mich, dass der Tourismustag gleich im ersten Anlauf auf so viel Anklang gestoßen ist. Wir werden jetzt vom Verwalten ins Gestalten übergehen. Um die touristische Entwicklung in unserer Region voranzutreiben, braucht es sowohl die Wirtschaftstreibenden als auch die einheimische Bevölkerung.“

Auch die eingeladenen Vortragenden zeigten sich vom Format begeistert: „Der 1. Tourismustag überzeugte durch die gelungene Mischung aus Wissensvermittlung und Netzwerken. Es war ein sympathisches Kennenlernen des neuen Teams „Hausruckwald“ und vieler Unternehmer:innen, die ihre Ideen für die Region einbringen konnten. Ich freue mich über diese Plattform und auf Fortsetzung.“, so Ingrid Rochelt von der Agentur Foocus Mehrwert Marketing aus Vöcklabruck, die den Workshop „Social Media und warum es nicht mehr ohne geht“ leitete.

„Am Tourismustag wurden verschiedene Möglichkeiten zur Unterstützung der Tourismusbetriebe durch den Verband und durch die E-Coaches präsentiert. Die beiden Workshops zu Social Media bzw. Bewertungs- und Buchungsplattformen haben Praxiswissen vermittelt. Weitere Ziele der Zusammenarbeit wurden abschließend in der Denkwerkstat erarbeitet. Aus meiner Sicht ist der Tourismustag ein gelungenes Veranstaltungsformat und ein wichtiger Schritt für ein gutes Miteinander in der Tourismusregion Hausruckwald.“, sagt Stephanie Schwarzenlander, E-Coach Supervisorin für Oberösterreich.

