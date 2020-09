Depression: Vöcklabruck bietet Vielversprechendes

Gedrückte Stimmung ohne ersichtlichen Grund, Antriebslosigkeit, Angstzustände oder anhaltende Müdigkeit und Schlafstörungen sind Symptome, die Menschen mit einer Depression nur zu gut kennen. In den überwiegenden Fällen kann die Erkrankung mit psychotherapeutischen Methoden oder Medikamenten gut behandelt werden. Im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck setzt man zusätzlich auf eine moderne und vielversprechende Hirnstimulationsmethode.

Die repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS) kommt in der Psychiatrie bei verschiedensten Erkrankungen zum Einsatz. "Bei der rTMS verabreichen wir mittels einer Spule, die am Kopf des Patienten angebracht wird, kurz andauernde magnetische Reize", erklärt Primarius Christoph Silberbauer, Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. "Die Magnetimpulse bewirken bei der Depressionsbehandlung die Aktivierung eines bestimmten Areals in der Hirnrinde."

Es werden etwa 20 Sitzungen über vier Wochen vereinbart. "Diese Sitzungen dauern jeweils nur einige Minuten und werden von den Patienten nebenwirkungsfrei vertragen", so Silberbauer.

