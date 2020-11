Mit ihrem zweiten Viererpack im Herbst war die aus Vöcklabruck stammende und in Niederösterreich engagierte ÖFB-Teamaspirantin Lisa Kolb maßgeblich am 9:0-(6:0-)Kantersieg des SV Neulengbach gegen Wacker Innsbruck in der Planet Pure Frauen-Bundesliga beteiligt. Die 19- jährige Torjägerin setzte sich damit in der höchsten Spielklasse Österreichs mit neun Toren aus sieben Spielen an die Spitze der Torschützinnen-Liste vor ÖFB-Teamstürmerin Stefanie Enzinger (SKN St. Pölten) und Nicole Bauer (Neulengbach, je acht Treffer).

Kolb gilt, wie fußballaffinen Salzkammergut-Nachrichten-Lesern bekannt ist, als Ausnahmetalent. Doch beinahe zwei Jahre lang hatte die "Knipserin" mit einer hartnäckigen Rückenverletzung zu kämpfen. "Der Start im Frühjahr beim SV Neulengbach war für mich wegen einer neuerlichen Verletzung eher suboptimal", sagt die Neo-Kaderspielerin des ÖFB-Frauennationalteams. "Ich hatte deshalb Mühe, in den Spielrhythmus zu finden."

In den letzten Spielen klappte es dann besser: Kolb gelang auch gegen den SV Horn ein Viererpack. Aber vorrangig sieht die Stürmerin ihr Clubteam, das in der Bundesliga auf Platz vier liegt.

Kommt im Frühjahr die Aufholjagd? Serienmeister St. Pölten scheint uneinholbar. "Wir wollen auf jeden Fall noch um den ‚Vizemeister‘ mitspielen und die Konkurrentinnen der SG Austria Wien/Landhaus sowie den SK Sturm Graz fordern", sagt die Maturantin (mit Auszeichnung!). Von einer Winterpause will Kolb allerdings nichts wissen: "Keineswegs, ich kann die Anstrengungen noch nicht herunterfahren, denn ich stehe noch im Kader für die beiden EM-Qualifikationsspiele am 27. November und am 1. Dezember gegen Frankreich und Serbien." Und außer Fußball? "Ich studiere jetzt an der Wirtschaftsuniversität in Wien." Auslandspläne? "Wenn meine Gesundheit mitspielt und die Leistung passt, möchte ich im nächsten Jahr – wenn möglich – den Sprung ins Ausland schaffen."

