Den Krieg überlebt - und jetzt 100 Jahre alt

Maria Huber wurde 1922 in der Ortschaft Kohlgrube geboren, machte in Thomasroith eine Ausbildung zur Schneiderin und übte diesen Beruf auch aus. Dass sie so alt werden würde, war alles andere als gewiss. Gegen Kriegsende entkam sie nur knapp einer Bombardierung.

Heute hat die ordnungsliebende Dame bereits über ein Dutzend Ururenkel und lebt seit mehreren Jahren in Vöcklabrucker St. Klaraheim, wo sie bestens umsorgt wird.

Zu ihrem runden Geburtstatg bekam die Hundertjährige prominenten Besuch: Vöcklabrucks Bürgermeister Peter Schobesberger (SPÖ) ließ es sich nicht nehmen, Maria Huber persönlich zu gratulieren. „Es ist beeindruckend“, sagt er. „Was diese Frau erlebt hat, lässt jeden Historiker vor Neid erblassen.“ Schobesberger zeigt sich erfreut darüber, dass es Maria Huber im Seniorenheim gut geht. „Dafür danke ich der Heimleitung und dem engagierten Personal sehr herzlich.“