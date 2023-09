Demo für kindgerechte Verkehrswege: "Es tut sich nur zizerlweise etwas"

83 wetterfeste Radfahrer, darunter viele Kinder, traten am Samstag bei der vierten "Kidical Mass" für sichere und kindgerechte Verkehrswege in der Stadt in die Pedale. "Kinder wollen sich frei in einer Stadt fortbewegen können", sagt Radlobby-Vöcklabruck-Sprecher Alexander Six. Vöcklabruck als Schulstadt sei mit seiner Verkehrsinfrastruktur nicht darauf ausgerichtet, dass Kinder ihre alltäglichen Wege selbstständig und sicher zurücklegen könnten.