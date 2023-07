Dem sturen Straßenmusiker drohen sieben Wochen Ersatzfreiheitsstrafe

Karl Mayr 2011 in Salzburg: Da war die Welt noch in Ordnung.

Er ist ein Vöcklabrucker Original, das mit dem Akkordeon an den Markttagen am Stadtplatz musiziert. Der knapp 80-jährige ehemalige Versicherungsvertreter Karl Borromäus Mayr war bis 2019 auch in Salzburg als Straßenmusiker aktiv – und diese Vergangenheit holt ihn jetzt ein. Er hat nämlich wiederholt gegen das Salzburger Veranstaltungsgesetz verstoßen und Strafverfügungen in der Gesamthöhe von 7650 Euro gesammelt.