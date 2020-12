Degeneve wird nächster Ischler Stadtamtsdirektor

Drei männliche Bewerber waren in die engere Auswahl gekommen und zu einem Hearing eingeladen worden. Die Entscheidung für Degeneve fiel im Gemeinderat am Ende einstimmig. Die politischen Vertreter aller Parteien fanden sowohl für Sifkovits als auch für seinen designierten Nachfolger in der Debatte ausschließlich lobende Worte. "Degeneve ist eine gute Wahl", sagte FPÖ-Vizebürgermeister Anton Fuchs. "Er arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten am Stadtamt, und wir wissen, was wir an ihm haben. Gerade vor einer Herausforderung wie dem Europäischen Kulturhauptstadtjahr 2024 brauchen wir jemanden, der sich in der Verwaltung bereits bestens auskennt."

Degeneve ist derzeit nicht nur Stellvertreter von Adam Sifkovits. Der gelernte Jurist ist am Stadtgemeindeamt Bad Ischl verantwortlich für Rechtsangelegenheiten, Veranstaltungsgenehmigungen und für das Verkehrsrecht. (ebra)