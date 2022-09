Immer mehr Gemeinden denken darüber nach, in ihren Ortszentren Begegnungszonen einzurichten, also mit Tempolimits für Fahrzeuglenker behaftete Areale, in denen die Vorrangreihenfolge Fußgänger – Radfahrer – Kfz lautet. Die OÖN berichteten dieser Tage ausführlich über die Thematik. An den nördlichen Enden von Traun- und Attersee sind solche Begegnungszonen samt 20-km/h-Tempolimit längst Realität.