Debatte um Zweitwohnsitzer: Lassen sie nun Geld in Gmunden oder nicht?

Der Themenbereich „Zweitwohnsitze“ bewegt vor allem an den Salzkammergutseen die Gemüter (siehe auch das Interview mit dem Immobilienunternehmer Paul Lintner in unserer Montagausgabe). Immer mehr Gemeinden wollen sich zum Vorbehaltsgebiet erklären lassen, das heißt, Ferien- bzw. Urlaubswohnsitze nur in absoluten Ausnahmefällen genehmigen. Auch in Gmunden hat, wie berichtet, der Gemeinderat auf Antrag der SP-Fraktion mit knapper Mehrheit beschlossen, die Stadt zur Vorbehaltsgemeinde werden zu lassen. Nach wie vor gehen die Meinungen darüber auseinander.

Ein Über-den-Kamm-Scheren bei der Verordnung von Vorbehaltsgebieten sei nicht sinnvoll, sagt etwa Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf (VP). Er plädiert stattdessen für Projektbezogenheit. Als Beispiel nennt er das geplante Bauvorhaben im Seeviertel, wo sich die Stadtgemeinde mit den Projektanten vertraglich darauf geeinigt hat, dass beim Wohnteil 75 Prozent der entstehenden Einheiten Hauptwohnsitze sein müssen. Ein derartiger Schlüssel greife viel besser als ein Vorbehaltsgebiet, ist Krapf überzeugt.

Man könne mit Handelsbetrieben, Dienstleistern, Gastronomen oder Betreibern von Kulturstätten reden, so der Bürgermeister. Die Antwort sei stets: „Zweitwohnsitzer sind Leute, die gerne in Gmunden und am Traunsee sind und die in den verschiedensten Bereichen sehr viel Wertschöpfung bringen.“ Zehn bis zwölf Prozent Zweitwohnsitzer seien im Vergleich zu anderen Gemeinden keine Zahl, die negative Auswirkungen auf die Stadtentwicklung habe. „Würde der Prozentsatz massiv ansteigen, müsste man als Kommune natürlich reagieren. Wenn es in die Dimensionen von 20, 25 oder 30 Prozent gehen würde, gäbe es Handlungsbedarf. Aber den sehe ich in Gmunden jetzt noch nicht. Man darf Zweitwohnsitzer nicht kriminalisieren, sondern das sind Leute, die Geld hierlassen.“

Der Parteivorsitzende der Gmundner SPÖ, Dominik Gessert, sieht das völlig anders: „Wir wollen Immobilienspekulanten einen Riegel vorschieben. Wir wissen, dass das Vorbehaltsgebiet noch nicht die Lösung für leistbares Wohnen ist. Aber Zweitwohnsitze kosten uns viel – diese Leute lassen kein Geld da –, und sie treiben die Immobilienpreise in die Höhe.“

Ob Gmunden nun Vorbehaltsgemeinde wird oder nicht – darüber ist trotz des Gemeinderatsbeschlusses noch keine endgültige Entscheidung gefallen, denn der Ball liegt beim Land. „In Linz wird sehr genau geschaut, ob die Rahmenbedingungen für die Verordnung eines Vorbehaltsgebietes auch tatsächlich gegeben sind“, sagt Krapf, der auf einen Punkt hinweist, der vielen unverständlich erscheint: „Zweitwohnsitzer dürfen ihre Immobilie an andere Zweitwohnsitzer weiterverkaufen, Hauptwohnsitzer dürfen das nicht, was für sie eine Wertminderung ihres Eigentums und ein massives Ungleichgewicht bedeutet.“ Dazu Gessert: „Dass die Immobilien dadurch weniger wert sind, ist einfach Blödsinn. Die Preise steigen halt nicht mehr so unrealistisch in die Höhe.“

Daran, dass die Entscheidungsträger beim Land den SP-Vorstoß positiv bescheiden werden, hegt Gessert keinerlei Zweifel: „Eigentlich dürfen sie das nicht ablehnen. Dafür gibt es keine Gründe.“

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut