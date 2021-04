Nach zweimal Punkten in Folge gab es für ihn keine weiteren Zähler. Max landete auf seiner KTM des französischen Teams CIP-Greenpower auf Rang 21. "Das Wochenende war zum Abhaken", so Kofler. "Angefangen bei den Trainings, lief es leider nie wirklich." Im Rennen selbst sei er nicht mitgekommen mit der Pace der Führenden, berichtet Österreichs einziger WM-Fahrer. "Über das gesamte Wochenende fehlte mir einfach das einhundertprozentige Vertrauen in mein Bike." Rennen Nummer 4 findet in zwei Wochen in Jerez (Spanien) statt. Kofler: "Ich kenne die Strecke sehr gut, und da sollte es wieder besser laufen."

