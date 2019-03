Das Wirtshausfestival Felix blickt weit über den Traunsee-Tellerrand hinaus

TRAUNKIRCHEN. Auch georgische und antike Spezialitäten sind in den kommenden Tagen zu genießen.

Die Spitzengastronomen rund um den Traunsee zünden ein dreiwöchiges kulinarisches Feuerwerk. Bild: OÖN/Felix

Der Traunsee wurde bereits von den Römern als glücklicher See ("lacus felix") bezeichnet. Daran anknüpfend wurde im Vorjahr das Wirtshausfestival Felix ins Leben gerufen: ein mehrwöchiges kulinarisches Feuerwerk in ausgesuchten Gastronomiebetrieben rund um den Traunsee, das bei 30 Veranstaltungen rund 4700 Gäste anlockte.

Dieser Erfolg machte Lust auf mehr: Von Freitag bis 14. April findet die zweite Auflage des Festivals statt – und das Programm wurde um zehn Veranstaltungen erweitert. Der Bogen reicht von einer Knödel-Kreuzfahrt über ein Bierkulinarium beim Hois’n Wirt bis hin zu einem Viechtauer Heimatabend mit Bratl in der Rein und Holzknechtnocken in der Windlegern.

Antike Rezepte neu interpretiert

Doch die Köche am Ufer des glücklichen Sees blicken auch über den Tellerrand. Die georgische Köchin Tekuna Gachechiladze aus Tiflis kredenzt in der Traunkirchner Russenvilla und im Haubenrestaurant Bootshaus Spezialitäten aus ihrer Heimat. Ein spannender Kontrastpunkt dazu ist eine kulinarische Spurensuche im rund 2000 Jahre alten Kochbuch des römischen Feinschmeckers Gavius Apicius, dessen Gerichte vom 3-Hauben-Koch Lukas Nagl und einem italienischen Kollegen in zeitgemäßer Leichtigkeit nachgekocht werden.

"Wir möchten mit unserem Wirtshausfestival Felix das Thema ‚Kulinarik im Salzkammergut’ besser verankern und entsprechende Bewusstseinsbildung betreiben", sagt der Traunkirchner Hotelier und Organisator Wolfgang Gröller.

Das Wirtshausfestival fügt sich damit in die Strategie des Landestourismusverbandes ein, die der Kulinarik künftig mehr Bedeutung geben will. "Für ein Drittel von Oberösterreichs Gästen sind Restaurant- und Gasthausbesuche Anlass für einen Tagesbesuch", sagt ÖVP-Tourismus-Landesrat Markus Achleitner. "Von ihren durchschnittlichen Tagesausgaben wird ein Drittel für Gasthausbesuche aufgewendet. Das sind rund 40 Euro pro Kopf und Ausflug."

Nähere Informationen gibt es auf www.wirtshausfestival.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema