Eine noch junge Laufserie geht in Kürze in ihre dritte Auflage: der floro Winterlauf Cup in Gmunden. Motto der sportlichen Reihe: "3 Teile, 3 Läufe". Dabei handelt es sich um drei Rennen jeweils im und am Toscanapark. Das erste davon steigt am 4. Dezember, das zweite am 15. Jänner 2023, und das dritte, bei dem es um die Gesamtwertung geht, wird am 12. Februar in Angriff genommen. Startzeit ist jeweils 10 Uhr.