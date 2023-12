"Das Wegräumen von kleinen Ästen ist kein Grund, die Feuerwehr zu alarmieren"

Zehn Feuerwehren und Feuerwachen hat die Kaiserstadt Bad Ischl: Alle waren bis zum Heiligen Abend stark beschäftigt. Insgesamt mussten 122 Einsätze vom 21. Dezember bis in die Abendstunden des 23. Dezember abgearbeitet werden, 400 Feuerwehrleute gaben dabei ihr Bestes. Die Aufträge reichten vom umgestürzten Baum bis zum heruntergerissenen Dachstuhl. Ein Hotelbetrieb im Stadtgebiet musste kurzfristig ohne Dach auskommen, in Rettenbach ereilte eine Villa dasselbe Schicksal.

Sturmtief „Zoltan“ rüttelte im gesamten Salzkammergut ordentlich am Weihnachtsfrieden. Schäden gab es viele, Verletzte glücklicherweise nicht. In Ottnang am Hausruck musste die Feuerwehr eine Photovoltaik-Anlage sichern, die zum Teil bereits schon vor dem Wohngebäude lag.



Nahezu jede der 15 Feuerwehren im Mondseeland wurde zu unterschiedlichen Einsätzen alarmiert, Verkehrsunfälle und Brandmeldealarme inklusive. Einige der Notfälle seien aber gar keine gewesen, heißt es vom Feuerwehrkommando: „Das Wegräumen von kleinen Ästen oder das Begutachten von um wenige Zentimeter verschobenen Holzhütten ist kein Grund, die Feuerwehr zu alarmieren.“

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger