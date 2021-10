Das Warten auf eine neue Hausarztstelle hat ein Ende

In Schwanenstadt haperte es in der Vergangenheit bei den Hausarztstellen. War es zuerst die freigewordene Praxis von Reinhard Krenmayr, so konnte danach auch die Stelle von Dr. Atzelsdorfer nicht nachbesetzt werden, und die ärztliche Versorgung war in Schwanenstadt stark eingeschränkt. Es wurden zwar in den Nachbargemeinden Desselbrunn und Niederthalheim neue Hausarztstellen eröffnet, doch fehlten seither in Schwanenstadt zwei Mediziner.

Nun gelang es Bürgermeister Karl Staudinger (VP), bei der in Schwanenstadt wohnhaften und derzeit im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck tätigen Ärztin Karin Ploberger das Interesse für die freie Kassenstelle zu wecken. Ein Standort zur Errichtung einer neuen Ordination wurde im Gesundheitszentrum im Rainerpark gefunden. Voraussichtlich am 1. April 2022 soll die Praxis von Ploberger den Betrieb aufnehmen können.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Hausärztin in Schwanenstadt", so die Ärztin. "Es ist mir wichtig, einen Beitrag zur medizinischen Versorgung der Bewohner der Region zu leisten, und es freut mich, dies auch in einer neuen, modernen Ordination im Gesundheitszentrum in Schwanenstadt tun zu können."