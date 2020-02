Das waren 2019 die beliebtesten Vornamen in Vöcklabruck

710 Buben und 675 Mädchen erblickten in Vöcklabruck das Licht der Welt. Die Rangliste der Vornamen bei den Mädchen wurde angeführt von Lea (19), Emma (17), Laura (16), Sophia und Lena (12) sowie Marie und Anna (10). Bei den kleinen Herren der Schöpfung lautete die Reihenfolge Maximilian und Elias (19), Jakob, Lukas und Alexander (18), Paul (17), Simon (16) und Tobias (15).

Von den 47 Paaren, die sich 2019 in Vöcklabruck das Jawort gaben, war die jüngste Person 20 Jahre und die älteste 75 Jahre alt. Der größte Altersunterschied lag bei 23 Jahren. Insgesamt musste das Standesamt im Vorjahr unter Leiter Johann Fally 4867 Personenstandsverfahren abwickeln.

Anders schaut die Statistik aus, wenn man ausschließlich die Vöcklabruckerinnen und Vöcklabrucker betrachtet. 156 Sterbefällen standen 128 Geburten gegenüber – das waren um 23 mehr als im Jahr 2018. Mit Ausnahme von 2016 (im Jahr nach der großen Fluchtbewegung kamen 130 Kinder zur Welt) ist das ein Zehnjahreshoch.

Die Bevölkerung der Bezirksstadt stieg per Ende Dezember 2019 von 13.280 auf 13.318 Personen, davon 12.401 mit Hauptwohnsitz und 917 mit Nebenwohnsitz. Die 12.401 Hauptwohnsitze verteilten sich auf 10.040 österreichische Staatsbürger, knapp 1000 EU-Bürger und etwas weniger als 1400 Nicht-EU-Bürger, angeführt von Bosniern.

Betrachtet man die Haushaltsgröße, so fällt die hohe Anzahl der Ein- bzw. Zweipersonenhaushalte auf: Von 5859 Haushalten waren 2282 Singlehaushalte und 1792 von zwei Personen bewohnt. Je höher die Zahl der Personen in einem Haushalt ist, desto weniger dieser Haushalte gibt es. Derzeit sind in der Stadt 309 Personen als wohnungssuchend vorgemerkt. "Wir müssen dahinter sein, leistbares Wohnen zu schaffen", betont Bürgermeister Herbert Brunsteiner.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.