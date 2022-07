Das war ein Mountainbike-Fest der Superlative

Das haben sich die Organisatoren und die 1100 ehrenamtlichen Helfer rund um den Hallstättersee verdient: Die 25. Auflage der Salzkammergut Trophy geriet bei optimalen Witterungsbedingungen zu einem Mountainbike-Fest der Superlative. 2450 Teilnehmer aus 30 Nationen gingen bei unterschiedlichsten Bewerben an den Start und wurden von rund 15.000 Zuschauern angefeuert. Das spektakulärste Mountainbike-Event Europas wurde wie immer von den OÖNachrichten medial begleitet.

„Die äußeren Umstände waren perfekt und die Stimmung im Publikum war so ekstatisch wie noch nie“, sagt Peter Perstl vom Organisationsteam. „Das Siegerduo der Marathondistanz, Barbara Mayer und Konny Looser, wurden wie Superstars gefeiert.“

Zwei magere Jahre sind vorbei

Die Biker und ihre Fans haben auch zwei harte Jahre hinter sich. Wegen der Pandemie konnte die Trophy in den vergangenen beiden Jahren nur schaumgebremst über die Bühne gehen. Immerhin: Die Notlösung des vergangenen Jahres, die Trophy den ganzen Sommer hinweg individuell mit GPS-Zeitmessung fahren zu können, hat sich so bewährt, dass diese Möglichkeit auch heuer (noch bis 31. Oktober) angeboten wird.

Fix mit dabei war auch dieses Jahr wieder Skiflug-Ass Andreas Goldberger. Wie in den vergangenen Jahren nahm sich der Wahl-Salzkammergütler wieder besonders um die kleinsten Teilnehmer an. In den U7- und U9-Bewerben übernahm Goldi die Aufgabe des Vorausfahrers. Und seine eigenen beiden Kinder fuhren im Kids-Junior-Parcours mit.

Ebenso nicht mehr wegzudenken ist der Trophy-Teufel, der auch dieses Mal wieder die Fahrer vom Streckenrand aus anfeuerte. Hinter dem blutrot bemalten Gottseibeiuns, der auch dem erschöpftesten Biker noch ein Lächeln entlockt, verbirgt sich der Hallstätter Keramiker Thomas Gschwandtner, der auch für die Gestaltung der Trophäen verantwortlich ist.

Wie Peter Perstl verrät, haben die Vorbereitungen für die 26. Salzkammergut Trophy (15. Juli 2023) längst begonnen.