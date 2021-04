Was für ein großartiger Auftakt der Best-of-5-Semifinalserie der Basketball-Bundesliga für die Gmundner Schwäne: Am Samstagabend entzündeten die Traunseestädter gegen die Oberwarter Gunners vor allem in der ersten Spielhälfte (Viertelergebnisse 29:28, 29:22; Halbzeit 58:50) ein wahres Offensivfeuerwerk und siegten am Ende mit 104:79.