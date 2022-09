18 Jahre lang organisierte der in Schalchham bei Regau lebende Andreas Pözlberger, Professor an der Linzer Bruckner-Uni und unbestritten einer der bedeutendsten Cellisten unseres Landes, die stets Anfang September vielbesuchten Konzerte im Vituskircherl bei Oberregau. Vergangenen Samstagabend ging eine Ära zu Ende – mit unbegreiflich grandios und bewegend dargebotenen Werken von Dvorak und Brahms. Die Konzertreihe in der wunderbaren kleinen Kirche wird es fortan leider nicht mehr geben.