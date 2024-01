Das Urgestein der Marktmusik Frankenburg ist 80 Jahre alt

Er ist das älteste Mitglied der Marktmusik Frankenburg und das musikalische Aushängeschild der Würfelspielgemeinde: Helmut Hofer feiert dieser Tage seinen 80. Geburtstag.

In die Schrecken des Krieges hineingeboren stand Hofer in seiner Kindheit und Jugend harte Zeiten durch. Mit der Zucht von Wellensittichen verdiente sich Hofer Geld für sein erstes Bariton, später studierte der Multiinstrumentalist Posaune am Konservatorium in Linz, absolvierte seine Kapellmeisterausbildung und war mit den unterschiedlichsten Besetzungen auf den Bühnen der Welt unterwegs. Egal ob mit Gitarre, Zither, Kontrabass, Tuba, Euphonium, Posaune, E-Bass oder mit seinem Lieblingsinstrument, der Harfe: Bis heute ist Musik das Leben Heli Hofers – auch gemeinsam mit seiner Frau Christl, einer guten Sängerin.

Hofer war 40 Jahre lang in den obersten Führungspositionen der Marktmusik tätig – vorwiegend im Kapellmeisterteam. Mit Geschick und Leidenschaft setzte er sich außerdem für die Gründung der Musikschule in Frankenburg ein und leitete sie viele Jahre lang erfolgreich. „Die Marktmusik ist ihm zu großem Dank verpflichtet“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

