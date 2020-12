Das traurige Rekordjahr 2020

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

28 Menschen starben heuer in Oberösterreichs Bergen. Doppelt so viele wie noch im vergangenen Jahr. Eine Chronologie der tragischen Einsätze.Eine großangelegte Suchaktion der Gmundner Bergrettung bringt am Vormittag traurige Gewissheit: Ein 37-jähriger Familienvater aus Desselbrunn (Bezirk Vöcklabruck) war über die steile Südseite des Traunsteins mehr als 500 Meter tief in den Tod gestürzt.Ein sechsjähriger Bub aus Tschechien klettert mit seiner Mutter den beliebten, aber anspruchsvollen Drachenwand-Klettersteig bei Sankt Lorenz am Mondsee. Beim Abstieg über den exponierten Hirschsteig rutscht er aus und stürzt mehr als 60 Meter tief in den Saugraben ab. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.Fünf tschechische Bergsteiger aus Brünn haben in der Seethalerhütte am Dachsteingletscher übernachtet. Am frühen Vormittag brechen sie in Schneeschuhen auf, um über die Randkluft auf den Dachstein zu steigen. Sie werden von einer Lawine erfasst, mitgerissen und fast einen Meter tief verschüttet. Sie haben keine Chance.Ein 34-jähriger Amstettner stürzt beim Abstieg vom Traunstein tödlich ab. Nur fünf Wochen später ereignet sich an derselben Stelle auf dem Naturfreundesteig erneut ein tödlicher Unfall.Die Suchaktion nach einem Vater von vier Kindern aus Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf) endet mit einem traurigen Ergebnis: Der 33-Jährige war auf dem Westgrat der Kremsmauer tödlich abgestürzt.Eine 31-jährige Bergsteigerin aus St. Pölten will mit ihrem Freund und dessen Bruder die Pyhrgas-Überschreitung bei Spital am Pyhrn klettern. In einer vereisten Rampe in der Nordostwand des Großen Pyhrgas verliert sie den Halt und stürzt in den Tod.