Das Traunkraftwerk Siebenbrunn ist beschädigt

An der Wehranlage des Kraftwerks Siebenbrunn, im Bereich des Traunfalls, ist ein unerwarteter Schaden aufgetreten. Die 123 Jahre alte Anlage – eines der ältesten Kraftwerke an der Traun – wird in den kommenden Monaten saniert.

Die alte Wehrkonstruktion kann auf Grund ihrer Bauweise nur bei Niederwasser und gelegtem Stau saniert werden. Deshalb muss der Wasserstand im Staubereich um rund drei Meter reduziert werden. Die betroffenen Anrainer, Gemeinden, Fischer und Tauchschulen wurden von der Energie AG bereits informiert.

