Das Seehotel wird "Das Gmundner Hotel" heißen

Stefan Massa hat sich in der Hotelbranche vom Lehrling nach ganz oben gearbeitet. Der 54-jährige Manager lebt und arbeitet in Salzburg, von wo aus er alle Hotels der Xenios Hospitality Holding GmbH leitet. OÖN: Wurden Sie schon vorgewarnt, was die Tourismusgesinnung der Gmundner Bevölkerung betrifft?Stefan Massa: Noch nicht direkt, aber ich habe einiges gehört! (lacht) Sie ist ausbaufähig.Ja, genau. Deshalb bin ich auch vorsichtig mit meinen Aussagen. (lacht) Ich kenne das aber auch schon von