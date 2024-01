Das Salzkammergut übernimmt eine touristische Vorreiterrolle

Was haben Islands Hauptstadt Reykjavik und die Kaiserstadt Bad Ischl gemeinsam? Außer, dass beide eine Therme haben. Das Verbindende ist ein Ticket. Oder vielmehr ein System, um Tickets zu verkaufen. Denn rechtzeitig zum Auftakt der Europäischen Kulturhauptstadt am 20. Jänner (wer hat es noch nicht gewusst?) bietet die Salzkammergut Tourismus-Marketing GmbH in Kooperation mit dem isländischen Unternehmen "Tixly" ein einheitliches Ticketing-System an. Das ist für eine Tourismusregion in