Karl Frostel, langjähriger Redaktionsleiter der Salzkammergut-Zeitung, ist am Samstag im Alter von 74 Jahren an einem Schlaganfall verstorben. Der gebürtige Gmundner wurde nach seiner Ausbildung als Bürokaufmann in der Salzkammergut-Druckerei 1966 Mitglied der Gmundner Redaktion des traditionsreichen Lokalblattes und übernahm 1979 deren Leitung.