Das Salzkammergut-Klinikum wird zum Kraftwerk

Die Photovoltaikanlagen werden im November errichtet. In Vöcklabruck entsteht eine Modulfläche von 403 Quadratmetern, die jährlich 84.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Das Sonnenkraftwerk in Gmunden wird mehr als doppelt so groß und liefert 180.000 Kilowattstunden.