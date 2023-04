Das Salzkammergut-Klinikum ist jetzt auch Stromproduzent

Die Oberösterreichische Gesundheitsholding (OÖG) setzt Schritt für Schritt ihre Solaroffensive auf den Dächern ihrer Krankenhäuser fort. Jetzt kamen zwei Salzkammergut-Klinikum-Standorte an die Reihe. In Vöcklabruck wurde vor kurzem eine 408 Quadratmeter große Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 84 Kilowatt installiert. In Gmunden ist die neue PV-Anlage 846 Quadratmeter groß und speist bis zu 180 Kilowatt ein.

Dazu wurde zwischen der Energie AG und der OÖG ein Contracting-Vertrag abgeschlossen. Die Energie AG errichtet die Anlagen und wartet sie. Die OÖG wiederum pachtet die Anlagen über eine Laufzeit von 20 Jahren und übernimmt sie dann selbst. Die Vorteile: Die Umwelt profitiert durch die CO2-Einsparung, die OÖG reduziert Stromkosten und den Anteil an fossiler Energie. Gleichzeitig werden die Energienetze entlastet, weil 100 Prozent des erzeugten Ökostroms vor Ort verbraucht wird.

„Ich freue mich sehr, dass der Ausbau des Sonnenstroms auf den Klinikdächern der OÖG nun so zügig voranschreitet", sagt Karl Lehner, OÖG-Geschäftsführer. "Die Anlagen sind nicht nur ein Beitrag zur Nachhaltigkeit, sondern tragen auch zur Versorgungssicherheit unserer Patientinnen und Patienten bei."

