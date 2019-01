Das Salzkammergut-Klinikum geht ausgesprochen sparsam mit Blut um

VÖCKLABRUCK. Im Salzkammergut-Klinikum beschäftigen sich Experten seit geraumer Zeit intensiv mit Patient-Blood-Management.

Die Verabreichung von Fremdblut lässt sich oft vermeiden. Bild: Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Unter Koordination der Transfusionsbeauftragten Susanne Hauptlorenz, Leiterin des Institutes für medizinisch-chemische Labordiagnostik am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, wurden gemeinsam mit den betroffenen Abteilungen zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um die Behandlungsnotwendigkeit mit Fremdblut bestmöglich zu reduzieren.

Abgestufter Maßnahmenplan

Internationale Studien zeigen, dass bis vor einigen Jahren bei großen orthopädischen Eingriffen bei bis zu 30 Prozent der Operationen Blutkonserven verabreicht wurden. Durch das konsequent gelebte Patient-Blood-Management ist dieser Wert am Salzkammergut-Klinikum bei unter acht Prozent. Erreicht wird dies durch einen abgestimmten Maßnahmenplan. "Unsere Patienten werden bereits vor den Operationen hinsichtlich vorhandener Anämien (Blutarmut) behandelt. So kann sich ein Blutverlust während einer Operation nicht mehr so gravierend auswirken", sagt Tilman Königswieser, Ärztlicher Direktor.

Durch Einführung modernster und schonender Operationsverfahren werden zudem Blutverluste während der Operationen verringert. Auch in allen anderen operativen Bereichen konnte die Notwendigkeit für Blutkonserven auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. In den konservativen Abteilungen wurden insbesondere für onkologische PatientInnen erfolgreich neue Behandlungsstrategien etabliert. Anämie wird auch hier vor der Notwendigkeit von Blutkonserven vorzeitig identifiziert und behandelt. "So benötigen unsere onkologischen Patienten seltener Fremdblut", ist Tilman Königswieser stolz. "Neben den neuen Behandlungsprozessen und der Ausbildung der Kolleginnen und Kollegen ist auch ein wesentliches Augenmerk auf die Strukturen gelegt worden.

