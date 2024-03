Das Salzkammergut-Klinikum bietet einen "Letzte-Hilfe-Kurs" an

Wenn unheilbar kranke Menschen auf den Tod zugehen, ist das auch für ihre Angehörigen eine immens schwierige Situation. Es gilt nicht nur, den schmerzlichen Abschied zu akzeptieren. Sie möchten auch das Leid des Sterbenden lindern – und oft ist man zum ersten Mal in dieser existenziellen Situation.

Das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck bietet jetzt einen „Letzte-Hilfe-Kurs“ an. Eine Ausbildung, die es vor zehn Jahren zum ersten Mal in Norwegen gab und die mittlerweile in mehreren europäischen Ländern angeboten wird. Das Kursangebot richtet sich an Menschen, die mit dem nahenden Lebensende eines Angehörigen konfrontiert sind, die sich Wissen und Fähigkeiten für das Umsorgen von schwer kranken und sterbenden Menschen aneignen möchten.

Tabuisiertes Thema

Die Verantwortlichen im Salzkammergut-Klinikum wissen, dass sie an einem Tabuthema rühren. Das Sterben und der Tod betreffen zwar jeden, doch Menschen schieben das Thema gerne beiseite. Umso überfordernder ist das Sterben eines Angehörigen dann. „Wenn man mit dem nahenden Lebensende eines Angehörigen konfrontiert ist, wissen die wenigsten von uns, wie man mit dieser beklemmenden Situation umgehen soll“, sagt Christina Grebe, Leiterin der Palliativstation am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. „Doch Sterbebegleitung ist keine Wissenschaft, sondern praktizierte Mitmenschlichkeit, die insbesondere im Familien- und Freundeskreis möglich ist.“

Der Letzte-Hilfe-Kurs findet am 23. April, 14 bis 18 Uhr, im Vöcklabrucker Krankenhaus statt und besteht aus vier Modulen: Sterben als Teil des Lebens, Vorsorgen und Entscheiden, Leiden lindern und Abschied nehmen. Der Kurs hat eine beschränkte Teilnehmerzahl (16 Personen). Die Anmeldung ist per Mail an helga.vormayr@ooeg.at oder telefonisch unter der Nummer 05 055 471 22 371 (Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 15 Uhr) möglich.

