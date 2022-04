Das Salzkammergut ist im Sommer ein Hauptstandort der OÖ Kinderuni

Seit 18 Jahren gibt es die OÖ Kinderuni. Ein alljährliches Bildungsangebot des Instituts für Angewandte Umweltbildung (IFAU) für Kinder von 5 bis 15 Jahren. In halben oder ganzen Studientagen oder sogar in einwöchigen Science Holidays können Heranwachsende in spezifischen Altersgruppen spielerisch, in Experimenten oder auf Exkursionen, in die Welt der Naturwissenschaften eintauchen.

Bildung in der Peripherie

Die Kinderuni findet an sechs Standorten in Oberösterreich statt, und im kommenden Sommer bildet das Salzkammergut dabei den Schwerpunkt. Die Internationale Akademie Traunkirchen und die Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau öffnen in den Sommerferien ihre Pforten für Kinder, die Dinge gerne hinterfragen, und bieten ihnen unterhaltsame Studientage. Die Themenpalette reicht von Flora und Fauna über Mikrobiologie, Astronomie bis hin zu Robotik und Elektronik.

Die Kinderuni hat das Salzkammergut nicht zufällig gewählt. "Wir sehen uns in einer Bringschuld, was die intellektuelle Versorgung von Kindern und Jugendlichen abseits der Ballungszentren mit ihren Hochschulen betrifft", sagt Irene Schwaiger von der Trägergesellschaft IFAU. Zudem biete sich am Traunsee und im Almtal das Lernen an und mit der Natur an. Und schließlich peilt die Kinderuni auch die Beteiligung am Kulturhauptstadtprojekt 2024 an.

Ziel der Kinderuni ist es, den Kindern Wissenschaft näherzubringen und sie zu motivieren, selbst eine akademische Laufbahn einzuschlagen – was die Region unterm Strich stärken soll. Nicht zufällig sind unter den fördernden Partnern einige Kommunen, die Wirtschaftskammer Gmunden und unzählige Betriebe in der Region – vom Sondermaschinenbau-Unternehmen ASMAG bis zur Papierfabrik Laakirchen.

Die Miba AG in Laakirchen unterstützt die OÖ Kinderuni als Hauptsponsor und lädt die kleinen Wissensdurstigen auch zu einem Blick hinter die Kulissen ein. "Von der Pferdekutsche zum Elektroauto" heißt das Programm – und die Jungforscher dürfen dabei selbst ein Motormodell bauen. (ebra)