Das Salzkammergut hat endlich seinen ersten offiziellen LASK-Fanklub

Die wunderbare sportliche Wiedergeburt des LASK in den vergangenen Jahren löst bei dessen Fans Begeisterung aus. In Vorchdorf gründete eine Handvoll Schwarz-Weiß-Anhänger im Frühjahr den ersten offiziellen "LASK-Fanklub Salzkammergut".

Obmann und Initiator ist Andreas Bruderhofer. Der 39-jährige Papiermacher aus Vorchdorf spielte selbst als Verteidiger einst in Steyrermühl, Roitham und Ohlsdorf. Seine Fußballschuhe hat er aber längst an den Nagel gehängt. Stattdessen widmet er sich jetzt seiner großen Fußballliebe. Und das ist der 1908 gegründete Linzer Athletik-Sport-Klub.

"Wir sind keine Ultras", sagt Bruderhofer. "Uns geht es um die Gemütlichkeit und die Freude daran, gemeinsam unsere Mannschaft anzufeuern." Denn natürlich fährt der Fanclub aus dem Salzkammergut möglichst geschlossen zu den Spielen des oberösterreichischen Traditionsvereins. Per WhatsApp und Facebook halten die Mitglieder einander auf dem Laufenden. Zudem trifft sich der Fanclub an jedem letzten Donnerstag im Monat pünktlich um 19.08 Uhr beim LASK-Stammtisch im Vorchdorfer Gasthaus Schloss Hochhaus.

Acht Mitglieder kamen zum Gründungstreffen. Mit momentan 17 Mitgliedern hat sich die Gruppe aber bereits verdoppelt, und der Zulauf reißt nicht ab.

Dass der LASK künftig wieder zu seiner alten Spielstätte auf der Gugl in Linz zurückkehrt und das trostlose Stadion in eine echte Fußballarena umgebaut wird, ist für Obmann Bruderhofer "eine geniale Lösung".

Wobei der Fanclub seine Schwarz-Weißen auch zu Auswärtsspielen begleitet. Möglicherweise schon im August nach Eindhoven oder Basel, denn der LASK tritt heuer in der Champions League an. Was für ein Fest!

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at