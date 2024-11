Das Salzkammergut exportierte einst nicht nur Salz, sondern auch Wolle

Im Salzkammergut drehte sich immer nur alles um Holz und Salz? „Falsch“, sagt der Historiker Ernst Tipka (62). „Lange Zeit wurde in den Stuben der Region auch im großen Stil gesponnen.“ Bislang war diese Tradition ein blinder Fleck in der Geschichtsschreibung. Jetzt hat der gebürtige Bad Ischler, der in Wien lebt, eine Dissertation über die „Frühindustrielle Spinnerei im Salzkammergut“ geschrieben.