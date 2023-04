Das Rennen um Startplätze ist eröffnet

Am 16. September wird zum 13. Mal um den Titel "King of the Lake" geradelt – 47,2 Kilometer rund um den Attersee mit Start und Ziel im Schörflinger Ortsteil Kammer. Der Bewerb gilt als Europas größte Rad-Zeitfahrveranstaltung und als jener, dessen Startplätze am schnellsten vergeben sind.

Der erste Startschuss fiel vergangenen Karfreitag mit dem Anmeldebeginn. Noch bis 23. April läuft die Nennphase im Internet auf www.kotl.at, danach werden die Startplätze für Einzelfahrer und Viererteams aus den gesammelten Anmeldungen ausgelost. Die Anmeldung für die Zehnerteams erfolgt nach dem Prinzip "first come, first serve". Die bei dieser Onlineverlosung eingehobene Registrierungsgebühr von drei Euro pro Person kommt, wie schon in den vergangenen Jahren, zur Gänze dem langjährigen Partner des ASVÖ King of the Lake, der Bezirksstelle Vöcklabruck des OÖ. Roten Kreuzes, zugute.

Die Veranstalter, das Schörflinger Radteam atterbiker.at unter ihrem Obmann Erwin Mayer, erwarten wieder an die 1400 Teilnehmer – vom Einzelkämpfer bis zum Teamfahrer, vom ambitionierten Amateur bis zum Vollprofi in den Kategorien Rennrad-Klasse, Zeitfahr-Klasse, Altersklassen, Lizenzfahrer, Vierer-Mannschaftszeitfahren (Damen, Herren und Mixed) sowie Zehner-Mannschaftszeitfahren.

Fünf der sechs Streckenrekorde auf der rund um den Attersee gesperrten Strecke datieren aus dem Jahr 2021. Der Deutsche Tobias Häckl holte sich damals den Sieg in 57:48 Minuten, Queen of the Lake wurde Gabriela Erharter in 1:04:55 Stunden. Unter den Lizenzfahrern glänzte Julian Braun in 54:56 Minuten. Die U23-Bestmarke wird mit 59:08 von Max Kabas gehalten. Bei den Teams trugen sich das Quartett von Melasan Sport (58:15, 2020) sowie 2021 die Zehner-Mannschaft von Magnesium Pur (59:22) in die Rekordliste ein.

