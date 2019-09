Das Projekt "Wander(S)pass" verführt in diesem Jahr auch zum Flusswandern

Ganz still und heimlich hat sich das Wandern zu einer Trendsportart gemausert. Das Eintauchen in die Natur hat sein Pensionistenimage abgelegt, immer mehr junge Menschen entdecken die Lust am Gehen.

In der Region Traunsee-Almtal trägt das Projekt "Wander(S)pass" diesem Trend bereits seit acht Jahren Rechnung. Wer sich den Pass in einem der Tourismusbüros besorgt, findet darin 13 Touren zu 27 Wanderwirten und zwölf Wander(S)pass-Hotels, und eine Tour ist schöner als die andere. Wer sich bei den Wanderwirten elf Stempel besorgt, erhält eine Wandernadel und hat bei einer Verlosung die Chance auf attraktive Preise. Dazu gibt es heuer auch erstmals – anstelle der Stempeleinträge – die Möglichkeit, sich mithilfe einer App in digitalen Gipfelbüchern einzutragen.

Neue Touren im Angebot

Und noch eine Neuerung gibt es: Im aktuellen Wanderpass sind erstmals auch zwei Touren vor der Haustür dabei. Sie richten sich an Menschen, die lange Autofahrten vermeiden und stattdessen die unmittelbare Umgebung kennenlernen möchten. Die erste Tour führt vom Kulturzentrum ALFA Steyrermühl über Laakirchen durch Wiesen und Felder nach Kirchham, die zweite Wanderstrecke vom ALFA Steyrermühl über Gschwandt auf den Grünberg.

Und schließlich präsentieren die OÖNachrichten gemeinsam mit dem Gmundner Wander(S)pass-Erfinder Johann Prangl in diesem Monat ein viertägiges Trecking-Highlight: Von 18. bis 21. September wird zum "Wandererlebnis an der Alm und Traun" eingeladen. Auf der 80 Kilometer langen Strecke erwartet die Teilnehmer ein Feuerwerk an Naturerlebnissen mit Wehren, Wasserfällen und industriellen Kulturstätten der Sensen-, Papiermacher- und Elektrizitätswirtschaft. Dazu gibt es kulinarische Einkehrschwünge mit regionalen Feinheiten. Die Teilnehmer werden von Naturfreunde-Guides begleitet und täglich mit Bahn, Bus oder Wandertaxi zum Ausgangspunkt gebracht. Sie können tageweise mitwandern (19 Euro pro Tag), vier Tage ohne Nächtigung (77 Euro) oder drei Nächtigungen buchen (249 Euro).

Der Wander(S)pass liegt bei allen Tourismusbüros der Region Traunsee-Almtal auf und lässt sich per E-Mail an info@traunsee-almtal.at bestellen. Dort kann man sich auch für das Wandererlebnis an der Alm und Traun anmelden.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at