Das ORG feiert sein 125-Jahr-Jubiläum

Mit einem großen Festakt und einem bunten Rahmenprogramm feiert das Oberstufenrealgymnasium der Franziskanerinnen Vöcklabruck sein 125-jähriges Bestehen. Was 1894 als Private Lehrerinnen-Bildungsanstalt begann, ist heute eine moderne Schule mit musischen und naturwissenschaftlichen Schwerpunkten und fundierter Allgemeinbildung.

Am 4. Oktober, dem Feiertag des hl. Franziskus, wird das Jubiläum mit einem Festgottesdienst in der Kirche von Maria Schöndorf mit Bischof Manfred Scheuer, Superintendent Gerold Lehner und Pfarrer Helmut Kritzinger und dem anschließenden Festakt im Festsaal der Schulen der Franziskanerinnen gebührend gefeiert. Von Seiten des Landes OÖ. wird Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander das Jubiläum entsprechend würdigen.

Umrahmt wird das Jubiläum durch ein facettenreiches Zusatzprogramm: Zugunsten von bedürftigen Schülern werden am 28. September (19.30 Uhr, Festsaal) Absolventen aus dem ORG ein vielfältiges Musikprogramm bieten und am 8. und 9. Oktober (19.30 Uhr, Festsaal) wird das von Direktor Hans Gebetsberger geschriebene Stück "Die Schuhe des Franziskus" auf die Bühne gebracht. Das gemeinsam von der Theatergruppe, der Schulband und dem Chor des ORG aufgeführte Stück bietet eine dramatisch-musikalische Spurensuche vom Mittelalter in die Gegenwart an der Figur des hl. Franziskus. Der Eintritt ist jeweils frei.

