Das neue Seniorenheim Vorchdorf wurde feierlich eröffnet

Die ersten Bewohner zogen bereits Anfang Dezember (zwei Jahre nach dem Spatenstich) ein. Aber der Festakt zur Eröffnung des neuen Vorchdorfer Seniorenheims ging erst dieser Tage feierlich über die Bühne. Bürgermeister Johann Mitterlehner (ÖVP) konnte dabei zahlreiche Politiker aus dem Bezirk sowie Bezirkshauptmann Alois Lanz (Obmann des Sozialhilfeverbandes) begrüßen. Das Haus steht an der selben Stelle in der Lambacherstraße, an der sich das alte, abgerissene Heim befand. 12,4 Millionen Euro investierte der Sozialhilfeverband in sein neues Heim.

Der L-förmige Bau für insgesamt 84 Pflegeplätze entspricht allen Standards der Technik und ist neben dem Erdgeschoß auf drei Stockwerke aufgeteilt. In jeder Etage sollen bei Vollauslastung 28 Heimbewohner Platz finden. Das Heim zeichnet sich durch helle und dadurch freundliche Zimmer aus. Das wiederholende „Grün-Beige“ als Gestaltungselement bringt zusätzlich Frische in die Innenräume, freut sich Sozialhilfeverband-Geschäftsstellenleiter Johann Holzinger. Verwaltung, Andachtsraum, ein großer Gemeinschaftssaal und die Cafeteria sind im Erdgeschoß untergebracht. Die Küche, Wirtschaft- und Personalräume füllen diese Ebene. Den Mitarbeitern stehen Tiefgaragenparkplätze zur Verfügung, das Heim verfügt über E-Ladestationen und produziert sauberen PV-Strom am Dach.

Im Außenbereich entsteht südwestseitig und abseits der Straße noch eine großzügige Parkanlage, die zum Schutz demenzkranker Bewohner teilweise eingezäunt ist. Ein Rundweg erlaubt entspannte Spaziergänge im Grünen. Apropos kurze Alltagswege: die vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, Kirche oder Friedhof sind nur wenige Gehminuten entfernt, ebenso Apotheke, Arzt und Therapiemöglichkeiten im gegenüberliegenden Gesundheitsdienstleistungszentrum.

Bürgermeister Mitterlehner überreichte Heimleiter Emil Sefic symbolisch „Brot und Salz“. Er erinnerte an die turbulenten Voraussetzungen des Bauvorhabens. Bestehende Heimplätze mussten auf die umliegenden Standorte aufgeteilt werden, der Abriss und der Neubau am bestehenden Standort während der Pandemie war begleitet von Materiallieferengpässen und schwierig kalkulierbaren Preisen. Mitterlehner bedankte sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz.

Für alle Interessierten öffnet das Bezirksseniorenheim seine Pforten am 31. Mai, von 13 bis 17 Uhr bei einem Tag der offenen Tür.

