Das Narzissenfest im Ausseerland soll ab 2022 auf neue Beine gestellt werden

Beim Narzissenfest im steirischen Salzkammergut erfolgt 2022 nach zweimaligem coronabedingten Ausfall ein Relaunch. "Der Festsonntag wird ab nächstem Jahr im Dreijahresrhythmus abwechselnd in Altaussee, Bad Aussee und Grundlsee stattfinden", erklärt Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins. Das neue Konzept wurde kürzlich im Kur- & Congresshaus Bad Aussee präsentiert und von den Besuchern überwiegend positiv aufgenommen.

Ausgehend vom Festsonntag am 29. Mai 2022 in Altaussee soll die Fackel in den darauffolgenden Jahren von Bad Aussee nach Grundlsee weitergegeben werden. "Coronabedingt hat sich das Reiseverhalten geändert", sagt Grill. "Wir passen das Fest an und stellen es gleichzeitig auf sichere Beine – für die Gäste, die Teilnehmenden und auch für die Finanzen." Ein zentraler Austragungsort habe zudem den Vorteil, dass Besucher ihren Aufenthalt flexibler gestalten können.

Stadt- und Bootskorso feiern an einem Austragungsort in Altaussee Premiere. Am Festsonntag werden die kunstvollen Narzissenfiguren auf den Straßen und vor den Gasthöfen im Ortszentrum aufgestellt. Am frühen Vormittag beginnt das Festprogramm mit Magiern vom Magischen Ring Austria, Musik und Kulinarik. Eine Jury besichtigt und beurteilt die Figuren. Es wird künftig eine Gesamtwertung geben, die gesonderte Auszeichnung der Figuren am See entfällt. Gegen Mittag werden die Figuren auf den See verladen und ziehen vom Kahlseneck aus vorbei am Seehotel, dem Madlmaier und der Seevilla eine kleine Schleife zurück zum Gemeindepark. Die Bekanntgabe der Bewertungsergebnisse an das Publikum erfolgt danach von einer zentralen Position aus.

Das 62. Narzissenfest findet von 26. bis 29. Mai 2022 statt.

