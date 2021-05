Der Bezirksabfallverband Vöcklabruck (BAV) feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat sich das Abfallaufkommen mehr als verdoppelt: Waren es zu Beginn rund 200 Kilo Abfälle pro Einwohner, so sind es heute 539,5 Kilo. "In all den Jahren ist die Restabfallmenge jedoch relativ konstant geblieben, was für eine gute Abfalltrennmoral der Bevölkerung spricht", stellt BAV-Vorsitzender Herbert Brunsteiner fest.