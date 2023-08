Das Meer als Inspiration für Schmuck

ATTERSEE AM ATTERSEE. Bereits zum fünften Mal präsentiert die Designerin Larissa Cuturi am Freitag, 11. August, ihre handgefertigten Lara-Lici-Schmuckstücke im Rahmen eines Popup-Events im wunderschönen Ambiente der Villa Weiss in Attersee am Attersee.

Lara Lici Jewellery steht für modernes Schmuckdesign, sorgfältige Handarbeit und hochwertige, federleichte Materialien. Larissa Cuturi fertigt Schmuckstücke an, die vom Meer inspiriert sind. "Im Sommer lasse ich mich aber auch gerne vom Meer der Oberösterreicher ? dem wunderschönen Attersee ? inspirieren", so Cuturi, die neben ihrem Atelier in Wien auch eines in Steinbach am Attersee betreibt.

Mit ihrer aktuellen Kollektion "Spring Summer Vibes" thematisiert die Designerin die Sehnsucht nach dem Meer und greift die Schönheit dieser einzigartigen Fauna und Flora auf. Jedes Schmuckstück entsteht dabei für sich selbst. Die Seidengarne werden mit viel Liebe und Geschick per Hand auf die Kugeln und Steckerteile gewickelt, die Muscheln, Perlen und Korallen poliert, gebohrt und abgeschliffen und dann zu Ohrringen, Ketten und Armbändern weiterverarbeitet.

Alle Designs liegen stets in limitierter Auflage vor, mitunter handelt es sich sogar um Einzelstücke. Auf Wunsch fertigt die Designerin auch individuelle Unikate an.

