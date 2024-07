Das Land gab den Weg frei für die Parkraumbewirtschaftung am Gosausee

Parkraumbewirtschaftung am Gosausee steht in den Startlöchern.

In Ebensee gilt noch eine Schonfrist: Für einen Stellplatz an Langbath- und Offensee wird voraussichtlich erst nach dem Sommer bezahlt werden müssen. Der dafür notwendige Gemeinderatsbeschluss wird erst Ende September gefasst. Wie berichtet, soll ein Tagesticket acht Euro kosten, auch Stundenkarten soll es in Zukunft geben.

In Gosau könnte alles ein bisschen schneller gehen. Wie Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) gestern mitteilte, wird die Gosauseestraße (L1291) auf einem Abschnitt von rund 1,5 Kilometern in eine Gemeindestraße "umgereiht". Eingeschlossen sind damit auch die bislang kostenlosen Parkplätze am Gosausee.

Der Gemeinderatsbeschluss, um dort auch eine Parkraumbewirtschaftung zu ermöglichen, fiel am Montag in einer Sondersitzung. Gestern gründete die Gemeinde die Betreibergesellschaft "Gosau Lacus GmbH", Bürgermeister Markus Schmaranzer (VP) wird deren unentgeltlicher Geschäftsführer. "Wenn alles gut geht, rechne ich damit, dass wir bereits Ende August loslegen können", sagt er.

Tagesticket um zehn Euro

Ein Tagesticket auf den großen Parkflächen für Wanderer wird zehn Euro kosten, zwei Tage kosten 15 und drei Tage 20 Euro. Jene Parkplätze, die im Nahbereich des Gasthauses vorhanden sind, bleiben in der Kurzparkzone. Drei Stunden werden dort sechs Euro kosten. Weitere Details wird die Gemeinde zeitnah bekanntgeben.

Die Parkraumbewirtschaftung soll nicht nur die Besucherströme lenken, sondern den Gemeinden auch die Möglichkeit bieten, durch die Parkeinnahmen ausreichend touristische Infrastruktur wie etwa Sanitäranlagen bereitzustellen, heißt es von Steinkellner.

Gabriel Egger

