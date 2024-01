Das Laakirchner Restaurant Fiaker wird geschlossen

Bis Ende Mai hat das Laakirchner Restaurant Fiaker noch geöffnet, am 1. Juni ist es Geschichte. Der Betreiber Tom Weber kündigte gestern die Schließung des Betriebes an. Als Grund gibt er seine vielen anderen Tätigkeitsfelder an. Weber ist Unternehmensberater im Gastronomiebereich, leitet zwei Cateringbetriebe und ist außerdem an zwei Gastronomieunternehmen in Linz und Freistadt beteiligt. „Ich hatte zuletzt das Gefühl, ich zerfranse mich“, sagt er.