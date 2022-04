Das jahrelange Gezerre um das kleine Skigebiet Gaißau-Hintersee in der Salzkammergut-Tourismusregion Fuschl-see dürfte nun endgültig zu Ende gehen: Nach dem zweiten Winter warfen die neuen Eigentümer, die Gaißauer Transport- und Abbruchunternehmer Bernhard Eibl senior und junior, das Handtuch und beantragten bereits den Abbruch der kompletten Liftanlagen. Zugleich üben sie deutliche Kritik an Mitarbeitern und Verantwortlichen in der Region.