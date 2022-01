Das kinderfreundlichste Hotel steht in Gosau

Das österreichische Portal www.kinderhotel.info hat Europas kinderfreundlichste Hotels ausgezeichnet. Auf Platz acht kam dabei das Familux Resort Dachsteinkönig in Gosau. Der 2016 eröffnete Betrieb erreichte österreichweit Platz vier und ist das kinderfreundlichste Hotel in Oberösterreich.

Das von Familie Mayer geführte Hotel wurde erst im Dezember 2016 eröffnet und hat sich schnell als eine der absoluten Top-Adressen in Europa etabliert. Mit mehr als 90 Wochenstunden Kinderbetreuung, einem 2000 Quadratmeter großen Indoor-Spielbereich, einer Badelandschaft mit 100 Meter langer Reifen-Wasserrutsche und Babybetreuung ab dem siebten Lebenstag wurden alle Altersklassen mit interessanten Angeboten bedacht.

Das Internetportal Kinderhotel, das mit jährlich fünf Millionen Seitenaufrufen zu den größten Vergleichsplattformen für Familienunterkünfte in Europa zählt, hat unter einer Auswahl von 777 Kinderhotels aus 15 europäischen Ländern, die 50 besten Hotels mit einem Award ausgezeichnet. Die Top 3 der beliebtesten Familienhotels befinden sich in Tirol, Hessen und Bayern. Platz eins geht an das Kinder- & Gletscherhotel Hintertuxerhof in Hintertux, gefolgt vom Familotel Sonnenpark (Willingen, Hessen) und dem Familotel Landhaus zur Ohe (Schönberg, Bayern). Unter den 50 prämierten Hotels kommen 34 aus Österreich, neun aus Deutschland, sechs aus der Region Trentino-Südtirol sowie eines aus der Schweiz.