Das Goldband lockt auch die Jugend wieder zu den Goldhaubenfrauen

RÜSTORF. Erstmals präsentierten sich in Rüstorf Goldbandträgerinnen der Öffentlichkeit.

Goldbandträgerinnen aus dem Bezirk Vöcklabruck vor der Kirche in Rüstorf Bild: OÖN/Klein

Eine besondere Premiere fand dieser Tage im Rahmen einer Maiandacht in der Pfarrkirche Rüstorf statt: Erstmals präsentierten sich Goldbandträgerinnen bei einer öffentlichen Veranstaltungen. Das Goldband ist ein neues Kleidungsstück, das frischen Wind in die Goldhaubenbewegung brachte. Gestaltet wurde es von Rosi Baumgardinger, Vöcklabrucker Bezirksobfrau der Goldhaubenfrauen, und Johanna Neudorfer.

Starker Zulauf junger Frauen

Den Goldhaubenfrauen gelang mit dem Goldband ein Lückenschluss. Traditionellerweise gibt es nur Goldhäubchen für Mädchen und Goldhauben für verheiratete Frauen. "Wir machten aber die Erfahrung, dass Mädchen im Jugendalter das Goldhäubchen nicht mehr tragen wollen", sagt Roswitha Pogotz, Obfrau der Goldhaubenfrauen in Rüstorf. "Für sie ist das Goldband viel attraktiver."

Tatsächlich verzeichnen oberösterreichische Goldhaubengruppen, in denen es das Goldband gibt, einen starken Zulauf jugendlicher Frauen. In den vergangenen Monaten fanden im Bezirk Vöcklabruck bereits vier Stickkurse mit insgesamt 44 Teilnehmerinnen statt. Bei der Maiandacht in Rüstorf präsentierten sich erstmals 27 Goldbandträgerinnen aus neun Gemeinden. Landesobfrau Martina Pühringer aus Ohlsdorf zeigte sich begeistert. "Von 431 Gemeinden in Oberösterreich hat Rüstorf es als erste geschafft, die Goldbandfrauen vorzustellen."

Landesweite Diskussion

Wobei das neue Schmuckstück auch Diskussionen auslöste. Denn es kommt bei den Frauen so gut an, dass in manchen oberösterreichischen Gemeinden auch erwachsene Goldhaubenfrauen auf das zierliche Band umgestiegen sind. Zum Missfallen von Traditionsbewahrerinnen. Roswitha Pogotz begrüßt das Band, plädiert aber dafür, dass es nur Frauen unter 30 Jahre und Unverheiratete tragen sollten. Die Hauptrolle stehe immer noch der Goldhaube zu, finden sie und Bezirksobfrau Rosi Baumgardinger. Landesobfrau Martina Pühringer versuchte, zwischen den verschiedenen Lagern zu vermitteln. Nach mehr als einem Jahr Diskussion sagt sie jetzt: "Es wird künftig so sein, dass das Band in einigen Bezirken auch von den älteren Frauen getragen wird, und in anderen wird es das nicht geben. Das auf eine Linie zu bringen, haben wir nicht geschafft. Wir Goldhaubenfrauen sind eine lose Gemeinschaft, wir haben keine Statuten oder Ähnliches."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema