Das Gmundner Lichterfest begann als Wetterkrimi und endete spektakulär

Selten haben die Lichterfest-Organisatoren im Rathaus so gebangt wie heuer. Als am Samstagnachmittag Niederschläge einsetzten, sah es lange so aus, als ob das Spektakel heuer dem Regen zum Opfer fallen würde. Doch die Gmundner hatten Glück. "Es war magisch", sagt ÖVP-Bürgermeister Stefan Krapf. "Pünktlich zum Beginn des Lichterfests hörte der Regen auf, und der Traunstein wurde plötzlich von der Abendsonne ausgeleuchtet."

Zeitgleich strömten Tausende Besucher aus dem ganzen Bundesland in die Festarena der Gmundner Bucht, wo die OÖNachrichten das Lichterfest präsentierten. Darunter auch viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft. Der Bürgermeister und seine Frau Julia Krapf konnten SPÖ-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer ebenso begrüßen wie ÖVP-Landesrätin Christine Haberlander. Der Fernsehsender TV1 war mit seinem Chef Manfred Ettinger ebenso präsent wie Miba-Vorstandsdirektor F. Peter Mitterbauer mit Gattin Johanna Mitterbauer und ihren Kindern. Gmundens Wirtschaft war unter anderem durch Gmundner-Milch-Geschäftsführer Michael Waidacher und Stern & Hafferl-Geschäftsführer Günter Neumann vertreten.

Nach einem bunten und üppigen Unterhaltungsprogramm an der Gmundner Flaniermeile bildete wie immer ein Klangfeuerwerk den Höhepunkt und Abschluss des Lichterfests. Heuer gab es dabei erstmals auch Wasserfontänen zu bestaunen.