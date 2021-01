Das "Geschenk Gemeinschaft"

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Mirjam, OrdensschwesterMirjam und ihre 30 Mitschwestern der Marienschwestern vom Karmel leben gemeinsam in einem geschlossenen Mutterhaus. "Wir befinden uns in einer glücklichen Lage", sagt die 22-Jährige. "Zwar fallen die für uns gewohnten Kirchenbesuche aus, doch wir sind in unseren Wohnungen nie alleine." Häufig würden ihr ihre Freundinnen erzählen, dass ihnen im Lockdown zu Hause die Decke auf den Kopf fallen würde; dieses Gefühl kenne Mirjam nicht: "Uns wurde das große Geschenk der Gemeinschaft gemacht."